Avioane de vanatoare ruse s-au apropiat periculos de o nava militara a SUA

Ziare.

com

Incidentul a avut loc in timp ce distrugatorul Donald Cook, apartinand Fortelor Navale americane, se deplasa din portul cipriot Larnaca spre apele teritoriale siriene.Avioane de vanatoare ruse au zburat la altitudine mica, apropiindu-se periculos de nava militara americana, potrivit cotidianului Hurriyet.In momentul de fata, distrugatorul SUA se afla la circa 100 de kilometri de portul sirian Tartus, unde este o baza militara rusa.Incidentul intervine in contextul in care Administratia Donald Trump ameninta cu un atac in Siria , unul dintre aliatii Rusiei, dupa un incident chimic produs la periferia Damascului.