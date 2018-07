Bilantul accidentului de tren din Turcia a ajuns la zeci de morti (Video)

Ziare.

com

Accidentul a avut loc in zona Tekirdag, la circa 120 de kilometri vest de orasul Istanbul, potrivit site-ului cotidianului Hurriyet.Trenul se indrepta spre Istanbul si avea la bord 362 de pasageri, a comunicat Ministerul turc al Transporturilor, precizand ca cinci vagoane au deraiat.Autoritatile turce au comunicat ca accidentul s-a produs din cauza ploilor torentiale care au provocat o alunecare de teren. "Din nefericire, avem persoane decedate si ranite", a precizat Ministerul Transporturilor.Guvernatorul regional, Mehmet Ceylan, a declarat ca elicopterele de interventie au ajuns la locul accidentului, interventia echipelor de salvare fiind ingreunata de faptul ca terenul este noroios in urma ploilor torentiale.Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a transmis ca monitorizeaza situatia creata de accidentul feroviar produs in Turcia, iar pana la aceasta ora nu au fost receptionate solicitari de asistenta ale romanilor in legatura cu acest eveniment.Potrivit postului BBC News, care citeaza presa rusa, printre victime se numara si mai multi turisti din Rusia.Presedintele Recep Tayyip Erdogan a transmis condoleante familiilor victimelor accidentului feroviar.