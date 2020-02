Bilantul avalanselor din Turcia a crescut la 39 de morti

Ziare.

Prima avalansa, produsa marti, a ucis cinci persoane in provincia Van, aflata in vecinatatea Iranului, informeaza DPA.O a doua avalansa s-a produs miercuri la pranz, ingropand sub zapada echipa de salvare trimisa pentru a recupera doua persoane blocate in districtul Bahcesaray, o zona muntoasa din provincia respectiva.Autoritatea responsabila cu gestionarea catastrofelor si situatiilor de urgenta (AFAD) a raportat miercuri 33 victime. Eforturile de salvare au fost suspendate pe timpul noptii.Potrivit Anadolu, corpul unei alte victime a fost extras de sub zapada joi dimineata, atunci cand AFAD si jandarmii au reluat eforturile de salvare, folosind caini.O a doua echipa de salvare, care includea membri ai Semilunii Rosii Turce, astepta sa intervina la fata locului.Printre victime se numara 11 jandarmi, noua agenti de paza si doi pompieri, a precizat Anadolu.De asemenea, 75 de persoane au fost ranite, a declarat miercuri seara din Van ministrul Sanatatii Fahrettin Koca.Ninsorile au continuat sa cada joi in Van, a precizat Anadolu, adaugand ca potrivit autoritatilor locale, peste 100 de drumuri au fost inchise din cauza vremii nefavorabile.