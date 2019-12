Blocarea accesului la Wikipedia in Turcia e neconstitutionala

Ziare.

Curtea a spus ca interdictia incalca dreptul la libertatea de exprimare si a cerut sa fie ridicata, informeaza BBC.Guvernul turc a interzis Wikipedia in 2017 din cauza articolelor care sugerau ca Turcia a colaborat cu militanti jihadisti in Siria.Decizia de joi este o victorie importanta pentru Wikipedia Foundation. Curtea Constitutionala a votat 10 la 6 ca interdictia a incalcat dreptul la exprimare. Este asteptat ca autoritatile sa puna in aplicare hotararea.Sub conducerea presedintelui Recep Erdogan, tara este un participant cheie la conflictul din Siria. Turcia gazduieste 3,7 milioane de refugiati si a construit controversatele "zone sigure" de-a lungul granitei de nord-est.Potrivit organizatiei Reporteri fara Frontiere, Turcia ocupa locul 157 din 180 de tari privind libertatea presei. Cenzorii turci au blocat deseori, temporar, site-uri care aveau un continut critic la adresa Guvernului.Wikipedia Foundation a apelat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in acest caz, sustinand ca blocarea enciclopediei online a incalcat dreptul la libertatea de exprimare.