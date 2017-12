Un decret al lui Erdogan risca sa provoace razboi civil. Seful Barourilor: legea permite cetatenilor sa ucida fara sa fie pedepsiti

Ziare.

com

Decretul, publicat duminica in Monitorul Oficial, permite obtinerea imunitatii in cazul unor actiuni impotriva terorismului sau tentativelor de lovitura de stat. Astfel, civilii nu vor suporta consecinte legale pentru actiunile impotriva tentativei de lovitura de stat de anul trecut sau pentru orice poate fi considerat "continuarea" tentativei.Erdogan si aliatii sai ii acuza in mod regulat pe rivalii politici ca ii ajuta pe cei care au planuit tentativa de anul trecut, ceea ce duce la temeri cu privire la felul in care va fi interpretat decretul.Formatiunile de opozitie, cu Partidul Republican al Poporului (CHP) in frunte, afirma ca prin masura decisa de Erdogan li se ofera imunitate nu doar celor care au contracarat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ci si sustinatorilor guvernului care vor sa inabuse orice opozitie."Au deschis calea pentru ca orice persoana care sustine ca lupta impotriva terorismului sa ucida pe oricine. Ii vor asmuti asupra noastra pe 'justitiari' si acestia nu vor suporta nicio consecinta", a declarat Ozgur Ozel, parlamentar CHP.Meral Aksener, fost ministru de Interne care conduce formatiunea Iyi Parti, a scris pe Twitter ca, permitandu-le civililor sa foloseasca arme sub pretextul suprimarii rebeliunii.In plus, decretul face ca fortele paramilitare sa fie legitime, a afirmat si Ziya Pir, reprzentant al partidului HDP.Chiar si Abdullah Gul, fost presedinte al Turciei si cofondator al AKP, alaturi de Erdogan, a avertizat ca pot aparea evenimente care sa afecteze toata Turcia si a cerut ca masura sa fie revizuita. "Formularea este nepotrivita pentru limbajul juridic si ingrijoratoare din perspectiva legislatiei", a notat Gul pe Twitter.Decretul publicat duminica are o formulare care poate lasa loc de interpretari din punct de vedere al perioadei si tintelor sale. Mahir Unal, purtator de cuvant al AKP, a declarat ca este aplicabil doar pentru evenimentele care au avut loc la 15 si 16 iulie 2016, insa in text nu apare aceasta perioada.Ayhan Bilgen, purtator de cuvant al HDP, se intreaba de ce, daca a fost intocmit pentru actiunile din cele doua zile, decretul prevede si actele impotriva terorismului.Asociatia Tusiad a cerut revizuirea decretului si sa se puna capat starii de urgenta.Metin Feyzioglu, presedintele Uniunii Nationale a Barourilor, s-a declarat ingrozit de decret, precizand ca acesta pare intocmit pentru a-i scuti pe sustinatorii puterii de consecinte legale pentru violenta politica. El i-a cerut lui Erdogan sa anuleze de urgenta decretul: "Oamenii vor incepe sa se impuste unii pe altii in cap pe strada. Aceasta lege le permite cetatenilor sa ucida, sa linseze fara sa fie pedepsiti. Ce ati facut?"Decretul de duminica se adauga unei liste lungi de decizii luate dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut. Starea de urgenta ii permite lui Erdogan sa guverneze prin decrete cu putere de lege, trecand peste parlament.