Cel putin doi morti dupa ce rachete lansate din Siria au cazut intr-un oras din Turcia

Atacul cu rachete este o riposta la operatiunile lansate in urma cu cateva zile de armata turca, in provincia siriana Afrin, impotriva grupului insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG).Trei rachete au fost lansate miercuri seara spre orasul turc Kilis, iar una a lovit anexele unei moschei.Potrivit guvernatorului regional, Mehmet Tekinarslan, cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite in atac.Turcia considera ca atacul cu rachete a fost lansat de insurgentii kurzi din Siria, informeaza cotidianul Hurriyet.Armata turca a lansat saptamana trecuta bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposte din partea armatei Siriei sau a insurgentilor kurzi.Potrivit organizatiei Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), zeci de militanti kurzi si insurgenti sirieni pro-turci au fost ucisi in confruntarile militare din nord-vestul Siriei.