Cinci germani banuiti de legaturi cu organizatia PKK au fost arestati in Turcia

Ziare.

com

Suspectii au fost arestati saptamana aceasta si inchisi la Ankara sub acuzatia de a fi facut propaganda si de a fi membri ai acestei organizatii, a anuntat vineri agentia pro-kurda Mezopotamya. Potrivit acestei agentii, arestarile se inscriu in cadrul unei investigatii conduse de parchetul de la Ankara, insa acesta din urma nu a confirmat informatiile.PKK este o organizatie clasata drept "terorista" de Turcia , Statele Unite si Uniunea Europeana.. Ministrul german de Interne a negat insa ca informatii care ar fi permis arestarea celor cinci germani ar fi fost predate autoritatilor turce in timpul vizitei efectuate saptamana aceasta la Ankara de catre Horst Seehofer, ministrul german de Interne."Ceea ce nu stim este daca un astfel de schimb (de informatii) a avut loc in cadrul cooperarii obisnuite dintre serviciile noastre de securitate", a declarat un purtator de cuvant al ministrului german de Interne.In martie, ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a avertizat ca strainii care vin in Turcia si care sunt banuiti de legaturi cu PKK si alte organizatii interzise vor fi arestati.