Comisia Europeana: Turcia s-a indepartat mult de Uniunea Europeana

"Turcia s-a indepartat mult de UE", concluzioneaza Comisia in cadrul unei variante preliminare a raportului. Turcia a regresat in zonele "justitiei, reformelor administratiei publice, drepturilor fundamentale si libertatii de exprimare", se arata in evaluare, potrivit News.ro."In circumstantele actuale, este de neconceput sa se treaca la noi capitole privind aderarea", conform raportului. In schimb, raportul precizeaza ca Turcia trebuie sa inverseze directia actuala privind statul de drept si drepturile fundamentale al cetatenilor.Bruxelles-ul doreste ca Turcia "sa incheie, fara intarziere, starea de urgenta". Masurile "extreme" luate de guvern printre care si concedieri in masa si arestari "ingrijoreaza serios" comisia, conform raportului.Totusi, situatia economica a Turciei a fost laudata, fiind numita "foarte avansata" si "functionala".De asemenea, Turcia "a depus eforturi extraordinare" pentru a gazdui cei patru milioane de refugiati din tara. Cooperarea Turciei cu Uniunea Europeana privind gestionarea crizei refugiatilor "continua sa aduca rezultate concrete si semnificative privind scaderea trecerilor ilegale si periculoase ale granitelor".Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a declarat ca raportul va fi prezentat la sesiunea lunara a Parlamentului European de joi de la Strasbourg ca parte dintr-un pachet mai mare pentru extinderea Uniunii Europene.