Comisia Europeana: Turcia trebuie sa inceteze operatiunea militara. Sa nu astepte finantare de la UE

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cerut retinere si incetarea operatiunii militare si a avertizat ca nicio finantare europeana nu va fi acordata "pentru o zona de securitate", informeaza AFP si dpa.. Ea nu va da rezultate. Si daca planul Turciei este crearea unei zone de securitate,", a afirmat Jean-Claude Juncker in Parlamentul European reunit in mini-sesiune plenara la Bruxelles."Turcia are probleme de securitate la frontiera sa cu Siria si noi trebuie sa intelegem asta. Cu toate acestea, solicit Turciei, precum si altor actori (implicati in zona) sa actioneze cu retinere. O incursiune, care deja sunt dincolo ce se poate descrie prin cuvinte", a spus Juncker.Ofensiva militara a Turciei in nordul Siriei ar trebui sa fie, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg."Este important sa se evite actiunile care pot sa destabilizeze si mai mult regiunea, sa creasca tensiunile si sa provoace mai multe suferinte umane", a spus Stoltenberg in timpul unei vizite oficiale la Roma."Contez pe Turcia pentru a actiona cu retinere si sunt sigur ca orice actiune pe care o poate intreprinde in nordul Siriei este proportionata si masurata", a adaugat el, citat de agentia dpa.Stoltenberg a mai spus ca va discuta despre criza in curs cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in timpul unei vizite programate vineri la Istanbul.Actualul presedinte al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, ambasadorul sud-african Jerry Matthews Matjila, a cerut Turcieiin operatiunile sale militare din Siria, dupa cum relateaza AFP.Intre timp, surse diplomatice au declarat pentru agentia EFE ca joi va avea loc opentru a discuta despre ofensiva turca din nord-estul Siriei.Reuniunea va avea loc ca raspuns la o solicitare din partea Frantei, Regatului Unit, Germaniei, Belgiei si Poloniei, cele cinci tari ale Uniunii Europene (UE) care sunt in prezent in Consiliul de Securitate, potrivit acelorasi surse."in termenii cei mai fermi". "Turcia permite destabilizarea in continuare a regiunii si exista riscul unei resurgente a Statului Islamic", a atentionat Maas de la Berlin.si sa-si asigure interesele de securitate intr-un mod pasnic", a adaugat el.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri declansarea unei noi operatiuni militare impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), sustinute de tarile occidentale, insa considerate teroriste de Ankara.Aceasta operatiune vizeaza, potrivit lui Erdogan, "teroristii din YPG si Daech (acronimul arab al gruparii Stat Islamic)" si are drept obiectiv crearea unei "zone de securitate" in nord-estul Siriei."Zona de securitate pe care o vom crea va permite reintoarcerea refugiatilor sirieni in tara lor", a dat asigurari Erdogan.