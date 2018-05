Conflict diplomatic la nivel inalt: Netanyahu il acuza pe Erdogan ca stie totul despre terorism si masacre

Ziare.

com

Presedintele turc acuzase anterior Israelul ca a provocat un "genocid" in Fasia Gaza.Ca raspuns, Netanyahu a declarat ca Erdogan "este unul dintre cei mai mari sustinatori ai Hamas si nu exista nicio indoiala ca el intelege bine terorismul si masacrele": "Ii sugerez sa nu ne tina morala noua".Ministerul Sanatatii din Palestina a comunicat ca 60 de palestinieni au fost omorati si alti cel putin 2.700 au fost raniti de fortele israeliene in timpul protestelor de luni de la granita dintre Fasia Gaza si Israel, cu ocazia deschiderii ambasadei americane la Ierusalim.Israelul a comunicat ca Hamas planuia sa se foloseasca de protestele de la granita pentru a patrunde pe teritoriul tarii si a coordona atacuri. Autoritatile israeliene au avertizat ca vor opri o incalcare a granitei cu orice cost si le-au transmis protestatarilor ca isi pun viata in pericol.