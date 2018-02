Conflictul diplomatic dintre Olanda si Turcia ia amploare. Genocidul armean a fost recunoscut la Haga

Ziare.

Rezolutia a fost adoptata de catre deputatii din Olanda cu 142 de voturi pentru si 3 impotriva.Decizia vine in contextul in care Olanda tocmai si-a retras ambasadorul din Turcia si a comunicat ca niciun ambasador turc nou nu va fi acceptat la Haga, la inceputul acestei luni.Incidentul "va marca o pauza in relatiile dintre Turcia si Olanda", se arata in comunicatul ministerului olandez de Externe.O masura similara a fost luata si in Germania, in 2016, si in Belgia, in 2015, iar in ambele cazuri Turcia a protestat vehement si relatiile cu tarile respective au avut de suferit.Relatiile dintre cele doua tari s-au racit in ultimul an dupa ce olandezii au decis sa nu permita intrarea in tara a unor ministri turci, care doreau sa tina adunari publice pentru sustinerea referendumului din Turcia care ar fi marit puterile presedintelui turc.Si la nivelul Parlamentului European a fost adoptata in 2016 o rezolutie care recunoaste genocidul impotriva armenilor, decizie care a starnit mania Turciei.Ankara neaga faptul ca Imperiul Otoman a organizat masacrarea sistematica a populatiei armene de pe teritoriul sau in acea perioada si respinge termenul de "genocid" utilizat de catre Armenia, dar si de catre numerosi istorici si tari, printre care Franta, Italia si Rusia.Declaratiile "deformeaza faptele istorice si neglijeaza legile", a estimat atunci Ministerul de Externe turc, avertizand in legatura cu eventuale consecinta asupra relatiilor dintre Ankara si Bruxelles.V.D.