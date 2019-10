Parisul, Londra si Berlinul condamna ofensiva impotriva kurzilor. Turcii spun ca marile puteri au fost anuntate

Ziare.

Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie, Franta si Italia, precum si NATO si ONU.Operatiunea turca din Siria a fost anuntata oficial de presedintele Recep Tayyip Erdogan doua ore si jumatate mai tarziu.In replica, Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters.Intr-o audiere in comisia pentru afaceri externe a parlamentului francez, Amelie de Montchalin a spus ca cele trei tari definitiveaza o declaratie comuna pentru a "condamna ferm" ofensiva lansata de Turcia.O declaratie separata, din partea Uniunii Europene, nu a fost deocamdata convenita din cauza ca unele tari membre ezita sa se pronunte.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri, pe Twitter, ca armata tarii sale a lansat o ofensiva in nordul Siriei.Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele acesteia sunt gruparea jihadista Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de protectie a poporului), sustinute de Occident, dar pe care Ankara le considera organizatie terorista.Turcia dispune de a doua armata ca marime din Alianta nord-atlantica.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, avea prevazuta pentru vineri o vizita la Istanbul.