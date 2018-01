Culmea cinismului: Sa te declari campion la libertatea presei, cu 165 de jurnalisti dupa gratii

Ziare.

"Astazi, Turcia este una dintre tarile de frunte din lume in ce priveste libertatea presei, tehnologiile de ultima ora din domeniul comunicarii, media sociale si jurnalismul pe internet", a declarat Erdogan intr-un comunicat postat pe site-ul oficial, relateaza agentia DPA.Ziua jurnalistilor este marcata in Turcia incepand din 1961, cand li s-au acordat unele asigurari legale de catre stat.Opinia publica are dreptul la "stiri rapide, corecte si impartiale" si organizatiile de media ar trebui sa aiba posibilitatea de a informa "fara sa fie expuse vreunei restrictii", se afirma in comunicat.In baza unei stari de urgenta, impusa dupa tentativa de puci din 2016 intreprinsa de o factiune militara, peste 165 de jurnalisti, inclusiv un corespondent al Die Welt, Deniz Yucel, se afla in detentie in Turcia.Zeci de mijloace de informare in masa au fost inchise, in timp ce aproximativ 50.000 de persoane au fost plasate in detentie si alte circa 150.000 au fost inlaturate din functie.Turcia se afla pe locul al 155-lea (din totalul de 180) din clasamentul "2017 World Press Freedom Index", al asociatiei Reporteri fara Frontiere (RSF).Unele persoane "exploateaza" libertatea de expresie, incercand "sa distruga fraternitatea din randul poporului nostru si integritatea statului nostru prin dezinformare si relatari manipulatoare", a scris de asemenea miercuri Erdogan.