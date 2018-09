Cum justifica Erdogan primirea unui avion de lux in valoare de 500 milioane de dolari

Ziare.

Postul public turc TRT Haber a relatat ca emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad al-Thani, i-a oferit lui Recep Tayyip Erdogan un avion de lux. Cotidianul Hurriyet a precizat ca este vorba de o aeronava de tip Boeing 747-8. Avionul are in mod normal capacitatea de 400 de locuri, dar a fost reconditionat si are doar 76 de locuri.Sezgin Tanrikulu, un deputat din cadrul Partidului Popular Republican (CHP, de opozitie), a exprimat preocupare ca avionul a fost cumparat din bugetul Turciei, care are probleme financiare grave din cauza fluctuatiilor lirei. Formatiunea CHP a denuntat achizitionarea unui "palat zburator".Insa Recep Erdogan sustine ca avionul in valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari a fost donat. Emirul Qatarului "mi-a spus: 'Nu iau bani de la Turcia. Ofer acest avion cadou Turciei' ", a declarat Erdogan.Liderul de la Ankara a precizat ca avionul va fi revopsit. "Dupa aceea, vom calatori cu el. Dar este vorba de un avion al Republicii Turcia, nu de avionul meu personal", a spus Erdogan, citat de agentia Reuters.Qatarul este unul dintre cei mai apropiati aliati ai Turciei. Guvernul din Qatar a aprobat recent un plan de asistenta si investitii in valoare de 15 miliarde de dolari, in contextul fluctuatiilor lirei si inflatiei din Turcia.