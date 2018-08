Cum vrea Qatarul sa ajute economia Turciei

Ziare.

Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investitii si depozite, dupa o intalnire cu presedintele turc Tayyip Erdogan, care a avut loc la Ankara, transmite Reuters.Guvernul turc are dificultati din cauza crizei valutare si a tensiunilor cu Statele Unite, a caror rezolvare pare mai indepartata ca oricand.Banii proveniti din Qatar vor fi canalizati catre banci si pietele financiare, a declarat o sursa din guvernul turc.Lira s-a depreciat in acest an cu aproape 40% fata de dolar, din cauza temerilor provocate de controlul tot mai mare al presedintelui Erdogan asupra economiei si a apelurilor sale repetate pentru reducerea dobanzilor, in pofida inflatiei ridicate.Conflictul cu Statele Unite s-a concentrat pe majorarea tarifelor pentru importuri si retinerea in Turcia a unui pastor american si a provocat deprecierea puternica a lirei.Moneda turca a atins luni un minim de 7,24 unitati pentru un dolar, punand in pericol stabilitatea sectorului financiar turc si agitand pietele globale.Saptamana trecuta, presedintele american Donald Trump a dublat tarifele pentru importurile de metale din Turcia, care a reactionat prin majorarea tarifelor pentru automobilele, alcoolul si tutunul importate din SUA.In pofida tensiunilor politice, lira s-a apreciat miercuri cu circa 6%, la aproape 6 unitati pentru un dolar.