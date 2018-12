Doi cunoscuti actori turci au primit o interdictie de calatorie pentru ca l-ar fi insultat pe Erdogan

Ziare.

Instanta a ordonat ca Akpinar (77 de ani) si Gezen (75 de ani) sa se prezinte saptamanal la politie, a indicat luni agentia de presa Demiroren, citata de DPA.Conform relatarilor aparute duminica, procurori din Istanbul au demarat o ancheta in cazul celor doi actori si ei au fost audiati luni dimineata. Amandoi sunt acuzati ca l-ar fi insultat pe Erdogan. Separat, Akpinar este acuzat de "incitare la rebeliune armata", a precizat Demiroren. Cei doi actori au respins toate acuzatiile.Akpinar si Gezen au aparut intr-un talk-show la canalul Halk TV vineri.Potrivit media turcesti, citate de AFP, Akpinar a declarat la Halk TV (de opozitie) ca democratia este "singura optiune pentru a salva Turcia de polarizare si dezordine". "Daca nu reusim aceasta, si cum a fost cazul tuturor formelor de fascism, liderul ar putea fi spanzurat de picioare sau otravit intr-o celula sau sa aiba aceeasi soarta ca alti lideri din trecut", a spus Akpinar, conform sursei.El a afirmat, potrivit media, ca toti conducatorii turci care s-au orientat catre Rusia au fost inlaturati in cursul unor lovituri de stat, cu exceptia fondatorului Turciei moderne, Mustafa Kemal Ataturk.Gezen, care a participat si el la emisiune, a fost de asemenea interogat de catre autoritati, au precizat media.AFP noteaza ca Turcia a fost marcata de trei lovituri de stat militare urmate de represiuni dure (1960, 1971 si 1980).In 1997, primul sef de guvern islamist turc Neckmettin Erbakan, mentorul lui Erdogan, a fost fortat de catre Statul-Major sa-si dea demisia. Erdogan a fost si el tinta unei tentative de puci in iulie 2016.Ancheta in cazul actorilor a fost lansata dupa ce Erdogan i-a criticat duminica intr-un discurs pe cei doi, fara sa le dea numele: "Sunt niste falsi artisti. Vor plati pentru aceasta", precizeaza AFP si DPA.