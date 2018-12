Accident feroviar in Turcia: Cel putin patru morti si peste 40 de raniti (Foto)

BREAKING Turkey train crash kills 4 and injures 43 after high-speed collision in Ankarahttps://t.co/seJV5MXmsu pic.twitter.com/UeJodKtDca - Daily Mirror (@DailyMirror) 13 decembrie 2018

At least 4 people killed and 40 others injured in a crash involving a high-speed train at a station in Turkish capital #Ankara, local media say pic.twitter.com/o6OuPFzzoX - People's Daily app (@PeoplesDailyapp) 13 decembrie 2018

#UPDATE Four killed, 43 others injured in train crash in #Ankara, state media reports citing governor https://t.co/kIEHskCWze pic.twitter.com/KJlLX7McEl - CGTN (@CGTNOfficial) 13 decembrie 2018

Echipele de salvare se afla la fata locului si continua cautarile pentru posibile victime, transmite BBC.Conform informatiilor aparute in presa turca, accidentul s-a produs in jurul orei locale 6:30 (5:30, ora Romaniei).Trenul implicat in incident urma sa plece din Ankara spre orasul Konya, situat in vestul Turciei.Din primele informatii, accidentul s-a produs din cauza ninsorii.Guvernatorul Vasip Sahin a declarat, joi dimineata, ca in accident au fost implicate un tren de mare viteza si o locomotiva care executa verificari ale sinelor de cale ferata. Primele informatii relatau ca in accident erau implicate doua trenuri de mare viteza.