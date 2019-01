Epurarile continua in Turcia cu arestari la Comandamentul Fortelor Navale si in zeci de provincii

Ziare.

Biroul procurorului-sef al capitalei a emis mandate de arestare pentru 35 de suspecti din Comandamentul Fortei Navale de la Ankara, a relatat Anadolu, precizand ca zece dintre acestia sunt in serviciu activ.Mandatele au fost emise pentru prezumtive legaturi cu clericul Fethullah Gulen, exilat in SUA si acuzat de guvern de orchestrarea tentativei de puci din 2016 a unei factiuni din armata. Ankara considera miscarea lui Gulen drept organizatie terorista. Clericul respinge insa toate acuzatiile.La Istanbul, procurorii au ordonat retinerea a 42 de persoane, printre care functionari civili destituiti din functii, pentru presupuse legaturi cu Gulen.Potrivit procurorilor, cei 42 de suspecti au folosit ByLock, o aplicatie criptata de telefon mobil, pentru a comunica cu alti membri ai "organizatiei teroriste", arata Anadolu.De asemenea, in provincia anatoliana Konya, s-a dispus arestarea a 60 de presupusi "imami secreti", despre care guvernul crede ca au indrumat adepti ai lui Gulen din armata.Autoritatile turce continua sa aresteze aproape zilnic presupusi "gulenisti", la aproape doi ani si jumatate de la tentativa de puci.