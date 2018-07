Erdogan a concediat peste 18.000 de angajati ai statului prin ordonanta de urgenta

Ziare.

Printre cei concediati se afla aproape 9.000 de politisti, 6.000 de membri ai armatei si sute de profesori si academicieni. De asemenea, pasapoartele lor au fost anulate.Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial duminica dimineata.Turcia se afla in stare de urgenta de aproape doi ani, de cand a avut loc o tentativa de lovitura de stat in iulie 2016. Guvernul il considera responsabil pe Fethullah Gulen, un cleric care locuieste in prezent in SUA. Guvernul turc a concediat sau arestat persoane care sunt suspectate ca ar avea legatura cu el.Gulen neaga acuzatiile, dar pana in prezent peste 130.000 de oameni au fost concediati.Ordonanta de duminica a reinstalat in functii 148 de persoane care fusesera anterior concediate prin masuri similare.