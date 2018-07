Erdogan a depus juramantul si devine cel mai puternic presedinte al Turciei moderne

Ziare.

Ales confortabil pe 24 iunie cu 52,6 % din voturi, Erdogan (64 de ani) a depus juramantul in parlament, angajandu-se in special sa apere principiile Turciei laice fondate de catre Mustafa Kemal Ataturk si sa-si indeplineasca sarcina in mod "impartial".Insotit de sotia sa, Emine, Erdogan a fost intampinat cu o salva de aplauze la sosirea la parlament, unde o alianta dominata de partidul sau islamo-conservator, AKP, detine majoritatea.Dupa depunerea juramantului, Erdogan va prezida o ceremonie la palatul prezidential, inaugurand o noua era in istoria moderna a Turciei, cu trecerea la un sistem prezidential, dupa o revizuire constitutionala adoptata prin referendum in aprilie 2017.Accederea sa la aceasta "hiperpresedintie" survine la doi ani dupa o tentativa esuata de puci, pe 15 iulie 2016, intreprinsa de militari rebeli si urmata de vaste epurari, indeosebi in armata, politie si administratie, cu arestarea sau demiterea a zeci de mii de persoane.Citest si: Erdogan a concediat peste 18.000 de angajati ai statului prin ordonanta de urgenta