Erdogan a intrebat o fetita daca vrea sa devina martir, murind pentru Turcia (Video)

Sambata, la un congres al partidului AKP care a avut loc la Kahramanmaras, Erdogan a chemat pe scena o fetita in lacrimi, imbracata in haine militare, scrie Die Welt Dupa ce a dojenit-o, pentru ca "soldatii nu plang", presedintele turc a tinut un discurs cu accente nationaliste. "Daca moare ca martir, atunci trupul ii va fi acoperit cu drapelul turc", a spus Erdogan, dupa care s-a adresat chiar copilei: "Nu-i asa?".Turcia a lansat luna trecuta o ofensiva militara atat la sol, cat si aeriana impotriva militiei kurde din regiunea Afrin a Siriei.Autoritatile au avertizat populatia in repetate randuri ca toti cei care se vor opune actiunii, o vor critica sau o vor prezenta gresit vor fi urmariti penal.Un procuror a dispus chiar arestarea a 11 membri ai Asociatiei Medicale a Turciei, inclusiv a presedintelui, dupa ce organizatia a criticat incursiunea militara spunand: "Nu razboiului, vrem pace imediat".Presedintele Erdogan i-a numit pe membrii organizatiei tradatori.Erdogan si-a sporit exponential puterea politica dupa tentativa esuata de puci, din iunie 2016. De atunci, regimul a lansat epurari fara precedent: peste 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 140.000 destituite sau suspendate.Imediat dupa incercarea de rasturnare a regimului, in Turcia a fost instaurata starea de urgenta, fapt care a permis arestarea unor jurnalisti, scriitori si opozanti ai regimului de la Ankara, acuzati ca ar avea legaturi cu miscarea predicatorului Fethullah Gulen - considerat organizatorul acelui puci - sau cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).Fratii Mehmet si Ahmet Altan, cel din urma fiind una dintre figurile emblematice ale jurnalismului turc, au fost condamnati la inchisoare pe viata saptamana trecuta , pentru atitudinea pe care au avut-o imediat dupa puci la postul de televiziune Can Erzincan TV, considerat gulenist si inchis, in timpul unei emisiuni moderate de Nazli Ilicak, care a primit aceeasi sentinta.Recent, presedintele turc a iscat o noua controversa , care ar putea afecta si mai tare relatiile dintre Ankara si Uniunea Europeana, reluand propunerea ca adulterul sa fie scos in afara legii.Problema este una sensibila si a provocat nemultumire in randul turcilor secularisti. De asemenea, Turcia a primit avertizari de la Uniunea Europeana atunci cand partidul lui Erdogan a adus in discutie prima oara acest subiect, in urma cu peste zece ani.