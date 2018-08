Erdogan acuza SUA de actiuni contra Turciei, avertizand cu anularea parteneriatului bilateral

Ziare.

"In ultimele sase decenii, Turcia si Statele Unite au fost parteneri strategici si aliati in cadrul NATO. Cele doua tari ale noastre au fost solidare in actiunile de contracarare a provocarilor comune in timpul Razboiului Rece si in perioada urmatoare. De-a lungul anilor, Turcia s-a grabit sa ofere ajutor Statelor Unite oricand a fost necesar", afirma Recep Tayyip Erdogan, amintind ca armata turca a luptat alaturi de americani in conflictul intercoreean si in Afganistan."Cu toate acestea, Statele Unite, in mod repetat si substantial, nu au reusit sa dea dovada de intelegere si de respect pentru preocuparile poporului turc. In ultimii ani, parteneriatul nostru a fost testat de disensiuni. Din nefericire, eforturile noastre de a opri aceasta tendinta s-au dovedit zadarnice. Pana cand Statele Unite nu vor incepe sa respecte suveranitatea Turciei si nu vor dovedi ca inteleg pericolele cu care se confrunta natiunea noastra,", adauga Recep Erdogan."Pe 15 iulie 2016, Turcia a fost vizata de un atac al membrilor unui grup obscur condus de Fethullah Gulen, liderul organizatiei pe care Guvernul meu o numeste oficial Organizatia terorista Fethullah, cu sediul intr-o zona rurala din Pennsylvania", acuza liderul de la Ankara, comparand complotul militar din Turcia cu atacul antiamerican de la Pearl Harbor si cu atentatele din 11 septembrie 2001."Poporul turc se astepta ca Statele Unite sa condamne in mod clar complotul si sa exprime solidaritate cu Administratia din Turcia aleasa de cetateni. Nu au facut acest lucru, reactia Statelor Unite a fost departe de a fi satisfacatoare", subliniaza Erdogan, exprimand regret ca autoritatile americane refuza extradarea clericului musulman Fethullah Gulen si ca Washingtonul ofera sustinere grupurilor kurde siriene PYD/YPG (Partidul Uniunii Democratice / Unitatile de Aparare a Poporului), pe care Ankara le considera filiala din Siria a organizatiei separatiste Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK)."In ultimele saptamani, Statele Unite au adoptat o serie de masuri in sensul escaladarii tensiunilor cu Turcia, invocand cazul unui cetatean american, Andrew Brunson, arestat pentru ajutarea unei organizatii teroriste. In loc sa respecte procedurile judiciare, asa cum l-am indemnat pe presedintele Donald Trump sa faca in multe intrevederi si conversatii, Statele Unite au proferat amenintari evidente la adresa unei natiuni prietene si au impus sanctiuni asupra unor membri ai Guvernului turc. Aceasta decizie este inacceptabila, irationala si este in detrimentul indelungatei noastre prietenii.", continua Erdogan."Intr-o perioada in care se intampla multe lucruri rele in lume, actiunile unilaterale impotriva Turciei adoptate de Statele Unite, aliatul nostru de cateva decenii, nu vor face decat sa submineze interesele si securitatea SUA. Inainte de a fi prea tarziu, Washingtonul trebuie sa renunte la conceptul gresit ca relatia noastra poate fi asimetrica si trebuie sa constientizeze faptul ca. In cazul in care nu va fi inversata aceasta tendinta a unilateralismului si lipsei de respect, noi vom fi nevoiti sa cautam noi prieteni si aliati", avertizeaza Recep Erdogan.Vineri, Recep Erdogan a declarat ca va apara Turcia de atacurile economice, in contextul deprecierii puternice a lirei si dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a dispus impunerea de taxe vamale mai mari pentru importurile de aluminiu si otel din Turcia.