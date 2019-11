Erdogan ameninta de la Budapesta ca Turcia va lasa refugiatii sa plece spre Europa daca UE nu ii da bani (Video)

During a joint press conference with Hungary's PM Viktor Orban, Turkish President Recep Tayyip Erdogan says Turkey and Hungary aim to raise trade bilateral volume to $6 billion pic.twitter.com/BUd5L7sSbA - TRT World Now (@TRTWorldNow) November 7, 2019

"Indiferent ca vom primi sau nu sprijin, vom continua sa-i primim pe oaspetii nostri, dar numai pana la un anumit punct (...) Daca vom constata ca aceasta nu mai merge, nu vom avea alta optiune decat sa deschidem portile", catre Europa, a spus Erdogan, citat de AFP, la o conferinta de presa comuna cu premierul ungar Viktor Orban.Acesta din urma a descris Turcia drept un partener strategic in ce priveste securitatea si migratia, apreciind ca migratia catre Europa nu poate fi oprita fara implicarea Turciei si a laudat actiunea Ankarei de a opri anul acesta circa 350.000 de migranti clandestini care au incercat sa ajunga in Europa."Daca (Turcia) nu ar fi facut acest lucru, toti acesti oameni s-ar fi adunat de-a lungul frontierei de sud a Ungariei", a spus Viktor Orban, citat de agentia MTI.Dupa ce in anul 2015 peste un milion de migranti au ajuns in vestul Europei trecand in special prin Turcia, UE si Ankara au incheiat in anul urmator un acord prin care Turcia s-a angajat sa opreasca fluxul migrator in schimbul unui ajutor financiar de 6 miliarde de euro, oferit in etape si destinat asistarii celor circa patru milioane de refugiati aflati in Turcia, dintre care aproximativ 3,6 milioane sunt sirieni.In ultimele luni insa, Turcia a cerut Uniunii Europene fonduri suplimentare, plangandu-se ca nu a primit banii promisi, iar Erdogan a amenintat ca ar putea lasa migrantii sa porneasca spre statele UE.Potrivit Comisiei Europene, pana in prezent au fost acordate peste 2,6 miliarde de euro, mai urmand sa fie alocate mai putin de 200 milioane.Erdogan a cerut de asemenea Uniunii Europene sa-i sprijine initiativa de a crea in nordul Siriei o "zona de securitate" unde sa fie repatriati o parte din refugiatii sirieni aflati in prezent in Turcia.