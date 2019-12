Erdogan ameninta sa inchida bazele americane strategice din Turcia, unde exista inclusiv arme nucleare

Ziare.

com

"Daca este necesar, putem inchide Incirlik si putem inchide Kurecik", a spus Erdogan intr-un interviu acordat canalului tv pro-guvernamental A Haber.. Situata in sudul Turciei, aceasta este utilizata de aviatia americana in cadrul luptei impotriva gruparii Stat Islamic din Siria. Baza Kurecik din sud-estul tarii gazduieste o importantaMasura de inchidere a celor doua baze ar fi luata ca raspuns la amenintarile Statelor Unite cu sanctiuni impotriva Turciei si la o rezolutie separata a Senatului SUA care a recunoscut uciderea in masa a armenilor de acum un secol ca genocid comis de otomani.Votul a starnit furia guvernului turc, care a considerat ca aceasta masura a pus "in pericol viitorul relatiilor bilaterale".Erdogan a sugerat duminica ca Turcia ar putea raspunde si cu rezolutii parlamentare care sa recunoasca drept genocid uciderea indigenilor americani din secolele trecute.Ankara este expusa masurilor punitive de la Washington pentru achizitionarea sistemelor de aparare S-400 rusesti, in pofida avertismentelor americane, scrie AFP.Miercuri, Comitetul pentru Afaceri Externe al Senatului SUA a adoptat un proiect de lege sustinut atat de democrati, cat si de republicani, care prevede sanctiuni draconice impotriva Turciei si liderilor sai in legatura cu sistemele S-400 si ofensiva din Siria.Relatiile dintre Turcia si Statele Unite, aliati in cadrul NATO, s-au deteriorat in ultimele luni din cauza acestei ofensive lansate de Ankara in Siria impotriva unei militii kurde sustinute de Washington.