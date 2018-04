Erdogan anunta alegeri anticipate in Turcia pe 24 iunie

Ziare.

com

Seful statului turc a facut anuntul dupa ce a discutat cu aliatul sau Devlet Bahceli, liderul Partidului actiunii nationaliste (MHP), la inceputul dupa-amiezii, la Palatul prezidential din Ankara, informeaza AFP si Reuters.Bahceli (70 de ani), un vechi politician turc, a zguduit marti tara facand apel la alegeri pe 26 august, cu mai mult de un an mai devreme fata de data prevazuta, 3 noiembrie 2019. Candva foarte critic la adresa lui Erdogan, Bahceli s-a impus de peste un an ca unul dintre principalii aliati ai lui Erdogan, cu care a si incheiat de altfel un acord electoral in vederea viitoarelor alegeri.Observatorii se intreaba in legatura cu motivele care l-au determinat pe Bahceli sa ceara alegeri anticipate, in timp ce atat el, cat si Erdogan au respins in mod public aceasta optiune in ultimele saptamani.Data de 26 august ar fi corespuns cu ziua bataliei de la Manzikert, in 1071, ce marcheaza intrarea turcilor in Anatolia dupa victoria sultanului selgiucid Alp Arslan impotriva fortelor bizantine.Potrivit calendarului, alegerile prezidentiale si legislative erau prevazute sa aiba loc simultan pe 3 noiembrie 2019. De asemenea, un scrutin municipal este preconizat pentru luna martie a aceluiasi an.Dublul scrutin prezidential si legislativ este crucial, deoarece el va marca intrarea in vigoare a majoritatii masurilor care intaresc prerogativele sefului statului, adoptate la referendumul constitutional din aprilie 2017