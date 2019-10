Erdogan anunta ca nu va da inapoi in Siria, chiar daca mai multe tari au oprit vanzarile de arme catre Turcia

Ziare.

"De cand am lansat operatiunea, ne confruntam cu amenintari cu sanctiuni economice sau embargouri asupra armelor. Cei care cred ca ne pot forta sa dam inapoi cu aceste amenintari gresesc", a spus Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul.Sambata, Franta si Germania au anuntat ca vor opri vanzarile de arme "susceptibile de a fi folosite" de Ankara ca parte a ofensivei sale in nord-estul Siriei impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG).Turcia considera YPG ca fiind un grup 'terorist' care ii pune in pericol securitatea, dar militia kurda este sustinuta de tarile occidentale in lupta sa impotriva gruparii Stat Islamic.Erdogan a declarat ca a discutat duminica problema vanzarilor de arme intr-o convorbire telefonica cu cancelarul german Angela Merkel."I-am cerut sa-mi explice. Suntem toti aliati in NATO sau grupul terorist a fost acceptat in NATO fara stirea mea?", a spus Erdogan."Sunteti de partea noastra sau de partea organizatiei teroriste?", a adaugat el.Presedintele turc a respins de asemenea ofertele celor care propun o mediere intre Turcia si YPG. "Unde ati mai vazut un stat sa se aseze la masa unei organizatii teroriste?", a spus Erdogan.La randul sau, cancelarul german Angela Merkel a cerut "oprirea imediata a operatiunii militare" in Siria, duminica, in timpul convorbirii telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat o purtatoare de cuvant a guvernului, citata de DPA.In ciuda intereselor legitime de securitate ale Turciei, operatiunea ameninta cu stramutarea unei mari parti a populatiei locale, sa destabilizeze regiunea si sa reinvie organizatia extremista Stat Islamic, a adaugat purtatoarea de cuvant.Citeste si: