Decizia anuntata de Erdogan referitoare la sustinatorii clericului acuzat de tentativa de lovitura de stat, stabilit in SUA

Guvernul a introdus restrictii pentru 181.500 de membri ai familiilor sustinatorilor clericului islamist Fethullah Gulen pentru a-i impiedica sa paraseasca tara, ca parte a unor epurari ce au urmat puciului esuat.Ankara considera ca miscarea globala a lui Gulen este o organizatie terorista, o acuzatie pe care clericul, fost aliat al lui Erdogan, o respinge."Acum ca investigatiile si procesele au ajuns la un anumit punct, restrictiile la pasapoarte pentru 181.500 de persoane vor fi ridicate in cateva zile", le-a spus Erdogan membrilor partidului sau in parlament la Ankara.In ciuda acestei masuri de relaxare, Erdogan a continuat sa il atace dur pe Gulen, vorbind despre 'eliminarea FETO', folosind un acronim pentru reteaua de sustinatori a clericului autoexilat in SUA.Dupa puciul esuat, in urma caruia a fost impusa starea de urgenta, guvernul a intensificat semnificativ masurile impotriva presupusilor sustinatori ai lui Gulen. Peste 70.000 de persoane au fost arestate pentru legaturi cu Gulen incepand din 2016.