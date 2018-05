Erdogan anunta noi operatiuni militare similare cu cele din Siria

Ziare.

com

Declaratiile lui Erdogan au fost facute in contextul in care Turcia urmeaza sa organizeze alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate la data de 24 iunie, conform France 24."Pentru a-si curata frontierele de gruparile teroriste, Turcia va lansa noi operatiuni dupa modelul operatiunii Ramura de Maslin. Obiectivul nostru este sa anihilam toate organizatiile teroriste care ne ataca", a declarat Erdogan in cadrul unui discurs sustinut in fata sustinatorilor sai din Istanbul.Erdogan a avertizat in mai multe randuri ca Turcia va efectua operatiuni militare si impotriva kurzilor din Irak, chiar si in pofida avertismentelor date de Statele Unite si Franta.Presedintele turc a adaugat ca armata turca a anihilat peste 4.000 de "teroristi" in cadrul operatiunii militare din provincia siriana Afrin.Liderul de la Ankara a dat asigurari ca operatiunile duse de Ankara impotriva kurzilor din Siria nu distrag atentia Turciei de la lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic.La 20 ianuarie, Turcia a declansat operatiunea militara terestra "Ramura de maslin" asupra pozitiilor ocupate de gruparea insurgenta kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG) in regiunea siriana Afrin. Regimul de la Ankara considera gruparile kurde siriene drept aliati ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), structura catalogata drept terorista de Turcia, SUA si UE.Citeste si Un elicopter militar al Turciei a fost doborat in Siria. Erdogan: Vor plati pentru asta! (Video)