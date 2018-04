Erdogan ataca Israelul dupa violentele de la frontiera: "Netanyahu, esti un ocupant si un terorist"

Ziare.

"Hei, Netanyahu! Esti un ocupant! Si ca ocupant te afli pe aceste locuri. In acelasi timp, esti un terorist", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat adresat sustinatorilor sai din Adana (sudul Turciei)."Ceea ce le faci palestinienilor oprimati va fi inscris in istorie si noi nu vom uita niciodata". "Poporul israelian nu se simte confortabil cu ceea ce faci", a adaugat presedintele turc."In ce ne priveste, noi nu suntem vinovati de niciun act de ocupatie", a mai spus el.Vineri, zeci de mii de palestinieni s-au adunat la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, in prima zi a "marsului intoarcerii". Acest protest, care se asteapta sa dureze sase saptamani, este menit sa revendice dreptul de intoarcere pentru palestinieni care si-au parasit pamanturile sau au fugit din tara in timpul razboiului care a urmat dupa crearea statului Israel in 1948.Cel putin 16 palestinieni care se aflau aproape de linia de demarcatie au fost ucisi de tiruri israeliene si mai mult de 1.400 au fost raniti, potrivit Ministerului Sanatatii in Gaza.Presedintele turc a acuzat sambata Israelul ca a comis un "atac inuman".Dar Netanyahu a reactionat duminica afirmand pe contul sau de Twitter ca "armata cea mai etica din lume nu are de primit lectii de morala din partea celui care bombardeaza fara discernamant civili de ani de zile".Intr-o alocutiune adresata multimii inainte de discursul sau duminica, Erdogan a acuzat de asemenea Israelul ca este un "stat terorist".Aparatoare ferventa a cauzei palestiniene, Ankara are o relatie delicata cu Israelul, in pofida unui acord de normalizare incheiat in 2016, dupa mai multi ani de raporturi neprietenoase, scrie AFP.