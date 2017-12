Erdogan continua epurarile: Mii de functionari au fost demisi pe motiv ca ar avea legaturi cu teroristii

Ziare.

Conform unui decret publicat in monitorul oficial, 2.756 de persoane au fost demise din functiile detinute in diverse institutii publice, inclusiv la Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Apararii. Printre persoanele concediate se numara si 637 de militari si 105 cadre didactice universitare.In decret se precizeaza ca toti cei demisi fie sunt membri fie au legaturi cu organizatii teroriste sau cu structuri care actioneaza impotriva sigurantei nationale.In plus, decretul prevede inchiderea a 17 institutii din Turcia Conform unui alt decret, suspectii acuzati ca au actionat impotriva constitutiei trebuie sa compara la tribunal in salopete de o singura culoare, maro sau gri. Aceasta decizie va fi valabila si pentru persoanele acuzate de tentativa de lovitura de stat. Decretul va intra in vigoare intr-o luna si va fi pus in aplicare doar in cazul barbatilor.Dupa tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, guvernul turc a instaurat starea de urgenta, reinnoita de cinci ori, ultima data in octombrie 2017. Peste 55.000 de persoane au fost arestate in Turcia si peste 140.000 au fost demise din iulie 2016 pana in prezent.