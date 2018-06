Erdogan critica decizia Austriei de a inchide moschei: "imping lumea spre un razboi intre Cruciati si Semiluna"

Ziare.

"Aceste masuri luate de prim-ministrul austriac sunt, ma tem, pe cale sa impinga lumea catre un razboi intre Cruciati si Semiluna", a declarat Erdogan intr-un discurs sustinut la Istanbul.Declaratiile lui Erdogan au fost facute dupa anuntul guvernului conservator al cancelarului Sebastian Kurz care au vizat masuri, potrivit acestuia, de a lupta contra "islamului politic". Printre aceste masuri figureaza si inchiderea a sapte moschei si posibila expulzare a zeci de imami finantati de Turcia. "Ei spun ca vor sa alunge din Austria oamenii nostri religiosi. Credeti ca noi nu vom reactiona daca veti face un astfel de lucru? Asta inseamna ca vom face ceva", a declarat Erdogan, fara a face alte precizari.Vineri, purtatorul de cuvant al presedintelui turc criticase deja anuntul facut de Austria drept o masura "vag populista, islamofoba, rasista si discriminatorie" in aceasta tara.In jur de 360.000 de persoane de origine turca traiesc in Austria, dintre care 117.000 au nationalitate turca. Relatiile dintre Ankara si Viena sunt in special tensionate dupa tentativa de puci impotriva lui Erdogan din iulie 2016 care a fost urmata de represalii de mare amploare.Cuvintele presedintelui turc vin de altfel inaintea alegerilor anticipate cruciale din 24 iunie. Guvernul austriac a interzis explicit responsabililor turci sa organizeze mitinguri in Austria in vederea acestui dublu scrutin prezidential si legislativ.