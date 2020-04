Erdogan elibereza zeci de mii de detinuti, dar nu si pe adversarii lui din presa si politica

Ziare.

com

"Proiectul a devenit lege la scurt timp dupa ce a fost adoptat", a anuntat legislativul pe contul sau oficial de Twitter.Organizatii neguvernamentale pentru apararea drepturilor omului, Human Rights Watch si Amnesty International, au criticat textul care, noteaza AFP.Aceste ONG-uri au condamnat, de asemenea,care se afla in arest preventiv si inca nu au fost judecati.Organizatiile au subliniat ca este vorba despre persoane incarcerate care asteapta o data pentru inceperea procesului lor, altele care sunt in asteptarea punerii oficiale sub acuzare sau suspecti in curs de judecare."Numeroase persoane care sunt in inchisoare pentru ca au facut uz de drepturile lor - si nu au comis nicio crima - sunt excluse (din masura de eliberare) pentru ca Guvernul a ales sa foloseasca legile sale antiteroriste foarte flexibile, excesiv de intinse si vagi", a declarat un responsabil al Amnesty International, Andrew Gardner.Printre acestia figureaza omul de afaceri si filantrop Osman Kavala si politicianul kurd Selahattin Demirtas.Legea privind eliberarea unor detinuti a fost adoptata cu 279 pentru si 51 contra, a precizat pe Twitter Milena Buyum, o activista a Amnesty International in Turcia.