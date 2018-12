Erdogan ia la tinta actorii: Sunt anchetati pentru declaratii "amenintatoare" la adresa lui

Ziare.

com

Actorul Metin Akpinar a fost convocat la audieri, luni dimineata, de catre biroul procurorului Istanbulului, potrivit postului CNN-Turk.Parchetul Istanbulului a anuntat, duminica, o ancheta vizandu-l pe Akpinar, in urma unor "declaratii insultatoare prin care l-a amenintat pe presedintele turc cu un puci si asasinarea".Presa turca scrie ca ancheta a fost lansata dupa ce actorul a declarat, intr-o emisiune difuzata vineri de postul Halk TV (opozitie), ca democratia este "singura optiune de salvare a Turciei de la polarizare si dezordine"."Daca nu reusim, asa cum s-a intamplat cu toate formele de fascism, liderul ar putea fi spanzurat de picioare sau incarcerat intr-o ascunzatoare ori sa aiba soarta altor lideri din trecut", a adaugat el.El a mai spus, tot citat de presa, ca toti liderii turci care "s-au intors impotriva Rusiei" au fost inlaturati prin puciuri, cu exceptia fondatorului Turciei moderne Mustafa Kemal Ataturk.Alt actor, care a participat la emisiune, Mujdat Gezen, a fost de asemenea interogat de catre autoritati, potrivit presei.Ancheta care-i vizeaza pe actori a fost lansata dupa ce Erdogan a declarat duminica, intr-un discurs, ca ei "trebuie sa dea socoteala" pentru declaratiile facute.Peste 77.000 de persoane au fost arestate in Turcia, in urma tentativei de lovitura de stat din 2016.