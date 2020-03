Erdogan ii indeamna pe greci sa ii lase pe migranti sa treaca in alte tari UE: Hei, Grecia! Elibereaza-te de aceasta povara!

Ziare.

"Hei, Grecia! Iti lansez un apel... Deschide-ti si tu portile si elibereaza-te de aceasta povara!", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat, la Istanbul. "Lasa-i (pe migranti) sa se duca in alte tari europene", a adaugat el.Mii de migranti incearca sa treaca frontiera intre Turcia si Grecia dupa ce presedintele turc a anuntat la 29 februarie ca va inceta sa respecte un acord incheiat in martie 2016 cu UE si care prevedea ca migrantii sa ramana in Turcia in schimbul unui ajutor financiar european pentru Ankara.In conformitate cu acest acord, Turcia acceptase sa opreasca fluxul de migranti care fugeau de razboiul din Siria, in schimbul mai multor mii de euro. Insa Ankara estimeaza ca ajutorul obtinut este insuficient pentru a face fata costurilor cu cei patru milioane de migranti si refugiati, in principal sirieni, pe care ea ii primeste de ani de zile.Turcia vrea de asemenea sa obtina sustinerea UE pentru operatiunile sale militare in nordul Siriei. Ofensiva regimului sirian, sustinut de Moscova, in provincia Idlib (nord-vest), ultimul bastion al insurgentilor in Siria, a provocat o catastrofa umanitara, cu aproape un milion de refugiati. Ankara se teme ca acestia s-ar putea indrepta spre teritoriul sau.