Erdogan il sfideaza pe Trump: Cere kurzilor sa se dezarmeze si refuza orice armistitiu, inclusiv intalnirea cu Pence

Erdogan si operatiunea sa sangeroasa denumita Izvorul Pacii

Putin intra in scena

Intr-un gest sfidator, Erdogan a anuntat ca nu se va inalni cu delegatia americana condusa de Mike Pence si secretarul de Stat american Mike Pompeo, acceptand sa stea de vorba doar cu omologul sau, Donald Trump.La exact o saptamana de la lansarea acesteia, ofensiva turca impotriva militiei kurde Unitatile Protectiei Poporului (YPG) a refacut deja cartile in nordul Siriei - noul epicentru al razboiului care sfasie tara din 2011.In urma unui acord cu fortele kurde, regimul lui Bashar al-Assad a revenit in regiunile asupra carora nu detinea controlul de ani de zile, iar Moscova a inceput sa umple golul lasat de retragerea fortelor americane.Dupa ce presedintele american a parut sa dea initial unda verde operatiunii turce, el a indemnat apoi Ankara sa isi inceteze ofensiva si a autorizat sanctiuni contra Turciei.In acest context, Trump a decis sa-i trimita miercuri in Turcia pe Pence si Pompeo cu misiunea de a obtine un armistitiu.Insa presedintele turc a anuntat miercuri, la Sky News, ca oficialii americani vor fi primiti doar "de omologii lor" turci, adaugand ca el va vorbi numai cu Trump.Erdogan a exclus deja "sa se aseze la masa teroristilor", o expresie prin care desemneaza YPG, si subliniaza ca, pentru ca ofensiva sa se incheie, este necesar ca toate fortele kurde sa se dezarmeze si sa se retraga."Imediat, in aceasta (miecuri) seara, toti teroristii sa depuna armele si echipamentele, sa-si distruga toate fortificatiile si sa se retraga din zona de securitate pe care am stabilit-o noi", a declarat Erdogan.Obiectivul afisat al operatiunii turce este sa creeze o "zona de securitate" de 32 de kilometri latime de-a lungul frontierei, care sa permita departirea acesteia de zonele YPG si reptarierea unei prti a celor 3,6 milioane de refugiati sirieni instalati in Turcia.Cand combatantii kurzi se vor fi retras de la "Minbej, la frontiera irakiana, atunci operatiuna noastra 'Izvorul Pacii', care-i vizeaza numai pe teroristi, se va termina de la sine", a declarat Erdogan.Intre timp, confruntari armate continua sa faca ravagii. Din orasul turc de frontiera Ceylanpinar se auzeau miercuri dimineata numeroase explozii in orasul Ras al-Ain, unde combatanti kurzi incercau sa respinga asaltul fortelor Ankarei, potrivit unei corespondente AFP.Turcia a lansat la 9 octombrie Operatiunea "Izvorul Pacii" impotriva YPG, o grupare sustinuta de tarile occidentale din cauza rolului acesteia de prim-plan in lupta impotriva organizatiei jihadiste Statatul Islamic.Insa Ankara considera aceasta grupare, care domina coalitia arabo-kurda Fortele Democratice Siriene (FDS), drept o "organizatie terorista", din cauza legaturilor acesteia cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care poarta o gherila sangeroasa in Turcia.Pentru a contracara ofensiva, fortele kurde au chemat in ajutor Damascul, care a desfasurat trupe in nordul tarii, la Minbej si Ras al-Ain, unde doi militari ai regimului au fost uciti marti seara de tiruri de artilerie rebele proturce, potrivit ONG-ului Obserbatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR).Potrivit SOHR, armata siriana si combatantii kurzi luptau impreuna impotriva rebelilor sustinuti de Ankara in confruntari armate violente, miercuri, la Ain Issa.In contextul in care desfasurarea fortelor lui al-Assad, sustinut de Moscova, resprezinta un risc de confruntare - de anvergura - cu militarii turci si trupele auxiliare siriene, presedintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe Erdogan in Rusia, a anuntat marti Kremlinul.Sefului statului turc a anuntat miercuri ca aceasta vizita "se va realiza foarte probabil", fara sa faca alte precizari.Politia Militara rusa efectueaza "misiuni de patrulare de-a lungul liniei de contact" intre fortele siriene si turce, in sectorul Minbej, potrivit Moscovei.Erdogan, care a denuntat marti "targul murdar" incheiat de fortele kurde cu al-Assad, a declarat miercuri ca putin conteaza, pentru el, "cine dintre rusi sau regim scot YPG din Mainbej".In sapte zile, 71 de civili, 158 de combatanti FDS si 128 de combatanti proturci au fost ucisi, potrivit SOHR. Ankara a deplans moartea a sase militari in Siria si a 20 de civili in tiruri de racheta provenind din Siria vizand orase turce.In plus, ofensiva a provocat exodul a 160.000 de persoane in nordul Siriei, potrivit ONU.De asemenea, mai multe tari europene au anuntat ca se tem de evadarea in masa a unor jihadisti SI detinuti de kurzi, din cauza acestei ofensive.Insa seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a declarat miercuri ca taberele in care sunt detinuti jihaditti nu sunt amenintate "la ora actuala".