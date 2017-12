Erdogan isi freaca palmele! Decizia lui Trump privind mutarea ambasadei la Ierusalim pune Turcia, Germania, Franta si Vaticanul in aceeasi barca

Ziare.

com

Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza a opus-o Germaniei pe tema reprimarii tentativei de lovitura de stat de la 15 iulie 2016."Bineinteles, noi vrem sa avem relatii bune cu UE si cu tarile din UE", le-a declarat Erdogan unor jurnalisti turci, la bordul avionului prezidential, in cursul unui turneu in Africa."Eu spun mereu acest lucru. Trebuie sa ne reducem numarul inamicilor si sa sporim numarul prietenilor", a adaugat el, citat de presa turca, intre care si cotidianul Hurriyet.Presedintele turc da asigurari ca nu exista "vreun motiv", in ceea ce-l priveste, sa nu se duca in Germania sau in Olanda, cu care Ankara a avut schimburi de replici taioase.Erdogan i-a felicitat pe liderii germani pentru ca "se afla pe aceeasi linie" ca Ankara in condamnarea ferma a deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Israelul drept capitala a Israelului."Toate aceste lucruri sunt foarte satisfacatoare", a spus el.Erdogan a sugerat ca pozitia UE cu privire la Ierusalim ar putea sa contribuie la o imbunatatire a relatiilor cu Turcia, anuntand ca ar putea sa efectueze o vizita in Franta, dar fara sa faca alte precizari.In opinia sa, "ei (francezii - n.red.) nu ne-au lasat balta in aceasta chestiune" a Ierusalimului.O intalnire la Vatican cu Papa Francisc, care a criticat la randul sau decizia americana, ar putea, de asemenea, sa fie avuta in vedere, potrivit presedintelui turc.Germania a denuntat aprig arestarea mai multora dintre cetatenii sai, in cadrul epurarilor lansate de Ankara dupa puciul esuat din 2016, insa tensiunile s-au mai linistit in urma unor eliberari in ultimele luni.Berlinul a anuntat saptamana trecuta eliberarea lui David Britsch - un german care a intreprins un pelerinaj catre Ierusalim si care a fost arestat in Turcia in aprilie -, catalogand-o drept un "semnal pozitiv" si subliniind ca sase germani au fost eliberati sau autorizati sa paraseasca Turcia.Jurnalista si traducatoarea germana Mesale Tolu a fost eliberata pe 18 decembrie, dupa opt luni de inchisoare, insa i s-a impus sa nu paraseasca Turcia, unde este judecata in legatura cu activitati "teroriste".Cazul cel mai emblematic este al corespondantului in Turcia al cotidianului german Die Welt, germano-turcul Deniz Yucel, detinut de la sfarsitul lui februarie sub acuzatia de propaganda "terorista" si incitare la ura.