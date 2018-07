Erdogan: Israelul este cea mai fascista si rasista tara din lume. Netanyahu: Turcia a devenit o dictatura intunecata

Ziare.

Adoptarea, saptamana trecuta, a controversatei legi a starnit critici din partea comunitatii arabe din Israel si a facut ca Turcia sa acuze Israelul ca incearca sa formeze un "stat de apartheid", potrivit Reuters.Marti, in cadrul unei intalniri cu membrii partidului sau AK in Parlament, Erdogan a facut apel la intreaga comunitate internationala de a se mobiliza impotriva Israelului."Legea care defineste tara ca stat-natiune al poporului evreu ce a trecut de Parlament arata adevaratele intentii ale acestei tari. Legitimeaza toate actiunile ilegale si de opresiune", a mai spus Erdogan. "Nu este nicio diferenta intre obsesia lui Hitler privind rasa ariana si mentalitatea Israelului. Spiritul lui Hitler a reaparut printre legiuitorii din Israel".Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a replicat punctand ca Turcia sub conducerea lui Erdogan a devenit "o dictatura intunecata" si l-a acuzat pe liderul turc de "masacrarea sirienilor si kurzilor".Erdogan a mai afirmat ca Israelul s-a dovedit a fi un "stat al terorii" prin atacarea palestinienilor cu tancuri si artilerie, adaugand ca aceasta adoptare a legii va "acoperi regiunea si lumea in stmge si suferint".Legea, sustinuta de guvernul israelian de dreapta, a fost adoptata dupa luni de discutii politice."Acesta este un moment definitoriu in analele sionismului si in istoria statului Israel", a spus prim-ministrul Netanyahu membrilor Knesset (parlamentul unicameral al Israelului).Federica Mogherini, sefa diplomatiei europene, si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea privind adoptarea acestei legi. Saptamana trecuta, ea a spus ca actul normativ va complica conflictul israelo-palestinian.Turcia si Israel, fosti aliati, au expulzat reciproc diplomatii in luna mai, in timpul unui scandal privind atacurile in care zeci de palestinieni au fost ucisi de fortele israeliene la granita cu Fasia Gaza. Totusi, cele doua tari continua sa aiba relatii comerciale.Statele au fost mult timp in dezacord privind politica Israelului fata de palestinieni si statutul Ierusalimului.Erdogan a solicitat de doua ori in ultimele sase luni intalnirea liderilor musulmani, dupa ce presedintele american Donald Trump a decis sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.