Erdogan prelungeste starea de urgenta in Turcia pentru inca trei luni

Astfel, Consiliul de Securitate al Turciei a transmis, marti, Parlamentului o motiune pentru extinderea starii de urgenta, a anuntat Bekir Bozdag, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Ankara, citat de Anadolu. Din vara anului 2016 si pana in prezent starea de urgenta a fost extinsa de sase ori pana in prezent.Bozdag a precizat ca extinderea starii de urgenta vizeaza eliminarea gruparilor teroriste si extremiste de pe teritoriul Turciei si ca nu va avea efecte asupra cetatenilor pasnici.Extinderea starii de urgenta va intra in vigoare la data de 19 aprilie, imediat dupa aprobarea data de Parlament.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat stare de urgenta dupa tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, in urma careia 250 de persoane au murit si alte 2.200 au fost ranite.Peste 150.000 de persoane au fost arestate, printre care jurnalisti si angajati din administratia centrala. In plus, peste 150.000 de profesori, functionari publici si militari au fost demisi sau suspendati din functie. Actiunile Ankarei au fost dur criticate de mai multe state europene si organizatii pentru drepturile omului.Regimul de la Ankara considera ca reteaua clericului musulman Fethullah Gulen, FETO, este responsabila pentru tentativa esuata de lovitura de stat. Presedintele turc a declarat ca Statele Unite il protejeaza pe clericul musulman in varsta de 79 de ani, care locuieste in statul Pennsylvania din anul 1999, si a cerut extradarea de urgenta a acestuia. Fethullah Gulen a respins toate acuzatiile si considera ca Erdogan a impus o dictatura in Turcia.