Erdogan promite ca ridica starea de urgenta daca e reales. Sondajele il arata in scadere

"In cazul in care voi ramane in continuare in functie dupa 24 iunie, cu voia lui Allah, prima noastra sarcina va fi ridicarea starii de urgenta", a declarat Erdogan, miercuri seara, intr-un interviu la televiziunea 24 TV, referindu-se la data alegerilor prezidentiale si parlamentare din Turcia.Starea de urgenta a fost impusa in Turcia dupa tentativa esuata de puci din 2016. Intr-un recent interviu, Erdogan a indicat ca el va revizui masura si a sugerat ca ea ar putea fi ridicata, dar ieri a fost prima data cand a afirmat ca ea va fi ridicata.Pe 24 iunie vor avea loc pentru prima data, impreuna, alegerile prezidentiale si cele parlamentare, si victoria la scrutin va intari puterile vaste ale unei presedintii executive."Starea de urgenta nu are nici cel mai mic impact asupra campaniilor electorale. (In caz contrar), ei ar trebui sa-mi dea un singur exemplu. Unde si ce campanie a fost blocata de starea de urgenta? Dimpotriva, aceasta stare de urgenta este o masura de securitate pentru a proteja regiunile amenintate de terorism", declara miercuri Erdogan, relateaza DPA.Ankara il acuza pe clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si fost candva un aliat al lui Erdogan, de orchestrarea tentativei de puci din 15 iulie 2016. Gulen respinge orice implicare a sa in evenimente.In timpul starii de urgenta, impusa dupa puci, circa 150.000 de persoane au fost indepartate din functia publica si din armata.Potrivit Reuters, un sondaj de opinie, realizat de institutul Gezici pe 2-3 iunie pe un esantion de 2.814 respondenti si publicat joi, arata ca sprijinul fata de Erdogan se erodeaza.In numai o saptamana, Erdogan a pierdut 1,6% din intentiile de vot, ajungand la 47,1%, pentru primul tur de scrutin prezidential, fata de 48,7% cat arata un sondaj realizat cu o saptamana mai inainte.Sondajul din 2-3 iunie indica, de asemenea, ca s-ar putea ca partidul lui Erdogan, AKP, sa nu obtina majoritatea in Parlament (600 de locuri) la alegerile din 24 iunie.Alianta dintre AKP si partidul nationalist MHP este creditata cu 48,7% din intentiile de vot, un scor neschimbat fata de cel din sondajul efectuat cu o saptamana mai inainte.Dublul scrutin prezidential si legislativ este crucial, deoarece el va marca intrarea in vigoare a majoritatii masurilor care intaresc prerogativele sefului statului, adoptate la referendumul constitutional din aprilie 2017.