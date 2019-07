Erdogan ramane surd la avertismentele SUA. Livrarea de rachete ruse de tip S-400 continua si in weekend

The fourth Russian plane carrying S-400 parts lands at Murted Airport outside Turkey's capital Ankara - Turkish defence ministry https://t.co/QpvB6mtoQH - TRT World (@trtworld) July 13, 2019

Ziare.

com

"Livrarea unor sisteme de aparare antiaeriana si antiracheta cu raza lunga de actiune (de tip) S-400 s-a reluat astazi (sambata) ", a anuntat pe Twitter Ministerul turc al Apararii."Al patrulea avion rus de transport de piese de S-400 a aterizat pe baza aeriana Murted, in apropiere de Ankara", adauga ministerul.Washingtonul considera ca exista un risc ca achizitionarea rachetelor ruse de catre Ankara sa puna in pericol secrete tehnologice ale noului avion american de lupta invizibil pe radar de tip F-35, cu care Turcia vrea de asemenea sa se doteze, relateaza AFP.Statele Unite apreciaza, de asemenea, ca sistemele de tip S-400 nu sunt compatibile cu dispozitivele NATO, din care Turcia face parte.Un oficial de rang inalt de la NATO a anuntat, vineri, ca Alianta Nord-Atlantica este "ingrijorata".Mai multi membri ai Congresului american au indemnat la anularea livrarilor de avioane de tip F-35 catre Ankara si au cerut sa se simpuna sanctiuni oficialilor turci implicati in acordul cu Rusia."I-am dat de ales presedintelui (turc Recep Tayyip) Erdogan, (iar) el a facut alegerea proasta", au denuntat vineri, intr-un comunicat comun, Eliot Engel si Michael McCaul, democratul si republicanul cu cel mai inalt rang in Comisia de Politica Externa din cadrul Camerei Reprezentantilor.Insa, pana in prezent, Ankara a respins orice avertismente americane si a indemnat miercuri Washingtonul sa nu ia masuri susceptibile "sa dauneze relatiilor" bilaterale.