Erdogan sfideaza avertizarile Pentagonului legate de rachetele rusesti

Pentagonul a avertizat, vineri, Turcia ca risca "consecinte grave", daca va cumpara bateriile rusesti S-400 asa cum intentioneaza. Comanda pentru dispozitivul de aparare antiaeriana rusesc , pe care Ankara a adresat-o Moscovei si care urmeaza sa fie livrata in vara, reprezinta unul dintre principalele puncte de dezacord dintre Turcia si Statele Unite, ambele membre ale NATO, relateaza AFP."Daca Turcia va achizitiona sistemele S-400, vor exista consecinte grave in ceea ce priveste relatiile noastre, relatiile noastre militare", a atras atentia vineri un purtator de cuvant al Pentagonului, Charles Summers."Nu vor mai putea avea acces la avioanele americane de lupta multirol F-35 si la bateriile Patriot", a subliniat purtatorul de cuvant.In decembrie, Washingtonul a aprobat vanzarea catre Turcia a sistemului sau antiracheta Patriot pentru suma de 3,5 miliarde de dolari, decizie ce a vizat descurajarea autoritatilor de la Ankara de a cumpara sistemul rival rusesc.Statele Unite insista ca acesta din urma este incompatibil cu echipamentele utilizate de aliatii NATO, parteneri ai Turciei, si indeamna Ankara sa abandoneze achizitionarea sistemului rusesc.Miercuri, insa, presedintele turc a exclus din nou posibilitatea anularii comenzii adresate Rusiei."Toata lumea stie foarte bine ca aceasta afacere nu are absolut nicio legatura cu NATO, nici cu programul F-35 si securitatea Statelor Unite", a dat el asigurari, sambata, intr-un discurs la Diyarbakir (sud-estul Turciei)."Problema nu se refera la sistemul S-400", ci la faptul ca Turcia "ar putea actiona din proprie initiativa" in Siria, a insistat Erdogan in discursul sau televizat.Marti, comandantul suprem al fortelor aliate din Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a estimat ca, daca Turcia va cumpara S-400, "nu vom putea permite ca F-35 sa zboare (...) cu un sistem antiracheta rus".Washingtonul a livrat Turciei in iunie 2018 primele avioane F-35, care insa raman in SUA in perioada de pregatire a pilotilor turci, proces ce poate dura unu pana la doi ani, potrivit Pentagonului.