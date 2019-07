Erdogan sfideaza din nou SUA: Turcia vrea sa produca impreuna cu Rusia rachete S-400

Ziare.

Vorbind la o actiune de marcare a trei ani de la puciul esuat impotriva sa, Erdogan a precizat ca livrarile de rachete S-400 contractate pentru armata turca se vor derula pana in luna aprilie 2020. ''Obiectivul nostru acum este productia in comun cu Rusia. O vom face'', a mai spus presedintele turc.El afirmase anterior ca nu crede ca Washingtonul va impune sanctiuni Ankarei din cauza achizitiei de rachete rusesti, intrucat SUA si Turcia sunt ''aliati strategici''.Statele Unite au amenintat cu astfel de sanctiuni, evocand concret eliminarea Turciei din programul avionului invizibil F-35. Washingtonul sustine ca, daca acest avion ajunge in dotarea armatei turce, operatorii rusi care ii vor instrui pe militarii turci sa foloseasca rachetele S-400 ar putea afla secrete tehnologice ale acestui avion.Potrivit Ministerului turc al Apararii, luni a aterizat la o baza militara de langa Ankara al noualea avion care a adus in Turcia componente pentru sistemele S-400.