Erdogan si presedintele Tunisiei, discutii despre un posibil armistitiu in Libia

Intr-o conferinta de presa organizata dupa intalnirea bilaterala, Erdogan a spus ca a discutat cu Saied "pasii (ce ar trebui facuti) pentru a asigura incheierea unui armistitiu in Libia cat de repede posibil" si o despre o posibila cooperare pentru a ajuta la gasirea unei solutii politice pentru aceasta tara. Tunisia ar putea ajuta la reinstalarea stabilitatii in Libia, a declarat Erdogan. Criza din Libia are consecinte asupra tarilor vecine, in special asupra Tunisiei, a mai atentionat Erdogan.Bogata in petrol, Libia este divizata din 2014 intre tabere politice si militare care isi au sediul in capitala Tripoli si in estul tarii. Guvernul lui Serraj se lupta in prezent cu fortele conduse de maresalul Khalifa Haftar, care isi are fieful in estul Libiei. Haftar este sustinut de Egipt , Emiratele Arabe Unite si cel mai recent de mercenari rusi, potrivit unor diplomati si oficiali de la Tripoli. Turcia a sustinut guvernul recunoscut international condus de Fayez al-Serraj, iar cele doua parti au incheiat un memorandum de intelegere asupra cooperarii maritime in estul Mediteranei.Erdogan este primul lider strain care desfasoara o vizita oficiala in Tunisia dupa ce Saied a fost ales presedinte, in octombrie.Agentia de presa turca Anadolu a informat ca Erdogan a fost insotit in Tunisia de ministrii sai de externe si al apararii, alaturi de seful serviciilor secrete.Vizita lui Erdogan a survenit la doua saptamani dupa ce Saied a avut o intrevedere cu Fayez Serraj, la Tunis.Acordul maritim incheiat la sfarsitul lunii noiembrie intre Turcia si Libia a fost condamnat puternic de mai multe state, printre care Grecia si Republica Cipru, pentru faptul ca permite Ankarei sa revendice drepturi asupra unor vaste zone in Mediterana de Est, bogata in resurse de hidrocarburi.Dupa semnarea acordului, guvernul turc a avertizat ca va impiedica orice exploatare de hidrocarburi fara autorizatie din partea sa.