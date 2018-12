Erdogan spune ca Turcia va lansa operatiuni antiteroriste in Siria, dupa decizia SUA de retragere a trupelor

Ziare.

"In conformitate cu ceea ce am discutat cu presedintele Donald Trump, vom elabora planuri operationale pentru eliminarea elementelor retelei teroriste Stat Islamic care raman intacte in Siria", a declarat Recep Erdogan, citat de site-ul agentiei Reuters.Liderul Turciei anuntase saptamana trecuta ca va lansa o operatiune in nordul Siriei pentru contracararea grupului kurd Unitatile Populare de Aparare (YPG)."In contextul conversatiilor cu presedintele Trump si al contactelor intre diplomati si sefi ai serviciilor de securitate, am mai asteptat. Am amanat operatiunea militara in zonele situate la est de Fluviul Eufrat pana cand vom vedea pe teren rezultatul retragerii trupelor americane", a explicat Erdogan. Presedintele SUA, Donald Trump, a luat spontan decizia de retragere a trupelor americane din Siria , fara a se consulta cu principalii consilieri prezidentiali si cu tarile aliate, afirma oficiali citati de agentia Associated Press. Conform surselor citate, Donald Trump a luat decizia dupa o conversatie prin telefon cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.Presedintele Turciei i-a amintit lui Donald Trump ca a spus in mod repetat ca singurul motiv pentru care exista o prezenta militara americana in Siria a fost invingerea retelei teroriste Stat Islamic. "De ce mai sunteti acolo?", l-ar fi intrebat Erdogan pe liderul de la Casa Alba. "Discutiile la Washington au fost ferme. Toata lumea l-a indemnat pe Donald Trump sa respinga propunerile Turciei", a explicat un alt oficial.Casa Alba, Departamentul de Stat si Pentagonul au refuzat sa faca vreun comentariu pe aceasta tema.Decizia lui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria a fost criticata de numerosi politicieni din Statele Unite, dar si de tari aliate. Secretarul american al Apararii, James Mattis, si-a prezentat demisia.