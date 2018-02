Erdogan vrea din nou sa scoata adulterul in afara legii, ca pe vremea otomanilor

Ziare.

Problema este una sensibila si a provocat nemultumire in randul turcilor secularisti. De asemenea, Turcia a primit avertizari de la Uniunea Europeana atunci cand partidul lui Erdogan a adus in discutie prima oara acest subiect, in urma cu peste zece ani.Partidul islamist AK a propus ideea prima data in 2004, la doi ani dupa ce a preluat puterea, ca parte a unor modificari mai ample ale codului penal. Dar propunerea nu a fost primita bine de opozitia secularista, iar oficialii UE au spus ca ar putea pune in pericol eforturile Turciei de a adera la blocul european.Desi Turcia mai este, teoretic, un candidat pentru aderare, discutiile au fost sistate in urma mai multor masuri de represiune luate de administratia lui Erdogan dupa tentativa nereusita de lovitura de stat."Cred ca este un moment foarte, foarte bun pentru a discuta din nou problema adulterului pentru ca societatea noastra este intr-o alta pozitie privind valorile morale", a spus Erdogan."Este o problema foarte veche. Ar trebui sa fie discutata. Deja se afla printre propunerile noastre legale de la bun inceput.", a adaugat el.Comentariul lui Erdogan, potrivit caruia Turcia a facut o greseala atunci cand a urmat recomandarile Uniunii Europene, demonstreaza ca relatiile dintre blocul european si Turcia sunt in continuare reci, iar acest lucru vine chiar inaintea unui summit Turcia-UE din martie.Turcia a dezincriminat adulterul pentru femei la sfarsitul anilor '90. Pentru barbati, adulterul nu mai reprezenta de mult timp o infractiune.Erdogan, care este acuzat de critici ca nu respecta libertatile democratice prin masurile sale represive, a vorbit anterior de dorinta sa de a creste "o generatie pioasa".Presedintele turc a incercat pe parcursul carierei sale sa readuca religia in viata publica din Turcia, o tara seculara din punct de vedere constitutional.Anul trecut, guvernul a anuntat o programa scolara noua din care era exclusa teoria evolutiei a lui Charles Darwin, acesta fiind considerat de catre opozitie inca un pas pentru a intoarce Turcia catre religie.