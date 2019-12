In ciuda relatiilor tensionate cu NATO, Turcia cumpara mai multe rachete rusesti

Ziare.

Seful Agentiei publice ruse de exporturi militare Rosoboronexport isi exprimase luna trecuta speranta de a finaliza in primul semestru al anului 2020 un nou acord in acest sens cu Ankara. 'Cooperarea tehnico-militara cu Turcia - vreau sa subliniez - nu se limiteaza doar la livrarea de sisteme S-400. Avem planuri mari', a afirmat Aleksandr Miheev.Un prim contract privind achizitionarea de S-400 de catre Turcia s-a concretizat in iulie, odata cu livrarea primelor elemente ale sistemelor care ar trebui sa fie pe deplin operationale in primavara anului viitor.Sistemele antiracheta S-400 au tensionat relatiile Ankarei cu aliatii sai din cadrul NATO, incepand cu SUA, care au suspendat participarea Turciei la programul de dezvoltare a avioanelor de lupta invizibile F-35.