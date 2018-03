Jurnalistul turc Sahin Alpay a fost eliberat, dupa 20 de luni de inchisoare. Inalta Curte a decis ca i-au fost incalcate drepturile

Ziare.

Cotidianul Hurriyet a publicat fotografii cu Sahin Alpay (74 de ani), inconjurat de familie, dupa eliberarea jurnalistului.Alpay, care face inca obiectul unui proces, a fost arestat dupa tentativa esuata de puci din 2016. Guvernul a afirmat ca in spatele puciului s-a aflat miscarea clericului Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA. Alpay scria in acea vreme pentru cotidianul Zaman, publicatie emblematica a miscarii Gulen.Potrivit unor organizatii pentru drepturile omului, aproximativ 150 de reprezentanti ai media se afla in inchisoare in Turcia, situata pe locul 155, din cele 180 de tari, in clasamentul asociatiei Reporteri fara Frontiere privind libertatea presei.