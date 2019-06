Inchisoare pe viata pentru 24 dintre cei pe care Erdogan ii considera rasponsabili de puciul esuat din 2016

Ziare.

Dintre inculpati, 17 au primit 141 de sentinte cu inchisoarea pe viata agravate de "tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale", asasinarea a 139 de persoane si "tentativa de asasinare a presedintelui", a indicat agentia de presa Anadolu.In total, 224 de persoane, inclusiv 20 de fosti generali, au fost judecati in cursul acestui proces, unul din principalele care au vizat puciul esuat in iulie 2016. Printre ei, 176 au comparut fiind in arest preventiv, 35 in libertate si 13 au fost judecati in absenta.Fostul comandant al Fortelor aeriene turce Akin Ozturk si Ali Yazici, un fost consilier personal al presedintelui turc, fac parte dintre cei condamnati la inchisoare pe viata.Potrivit agentiei de presa turce, dosarele a 13 inculpati, intre care predicatorul Fethullah Gulen acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat puciul, au fost disjunse.Decizia tribunalului privind ceilalti inculpati nu este cunoscuta deocamdata.Audierea a avut loc la inchisoarea Sincan, in apropiere de Ankara, unde o sala imensa a fost construita special pentru a gazdui procesele uriase legate de puciul esuat.O suta de persoane s-au adunat in fata tribunalului sub supraveghere sporita.Pe cand judecatorul enunta pedepsele acuzatilor in interiorul tribunalului, politistii incercau sa mentina calmul afara, in timp ce multimea se arata nelinistita.Tentativa de lovitura de stat, care s-a desfasurat in noaptea de 15 spre 16 iulie 2016, s-a soldat cu aproape 250 de morti , fara a-i numara pe pucisti, si mii de raniti.Ankara acuza de aceasta tentativa de rasturnare a presedintelui Erdogan pe fostul sau aliat Fethullah Gulen, autoexilat in SUA de 20 de ani. Predicatorul, a carui extradare este ceruta de Turcia, dezminte orice rol in puciul esuat.