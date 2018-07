Liderul opozitiei din Turcia a primit amenzi de zeci de mii de euro pentru criticile aduse lui Erdogan

Ziare.

com

Un tribunal din capitala Ankara a ordonat vineri ca Kemal Kilicdaroglu sa plateasca amenda pentru un "atac asupra drepturilor personale" ale lui Erdogan, in trei procese separate intentate de presedinte, a relatat agentia de presa oficiala turca Anadolu.Doua dintre procese au fost deschise dupa ce, in decembrie, Kilicdaroglu a acuzat rude apropiate ale lui Erdogan ca detin milioane de dolari ascunsi in conturi offshore.Al treilea are legatura cu remarcile de "dictator" facute de Kemal Kilicdaroglu despre Erdogan in timp ce s-a adresat unui grup CHP in parlament in februarie.In iunie, Kilicdaroglu a pierdut doua procese legate de Erdogan si a fost obligat sa plateasca presedintelui si rudelor sale 339.000 de lire turcesti (60.000 de euro) reprezentand daune.Patru studenti de la o universitate din Ankara au fost arestati miercuri pentru ca l-ar fi insultat pe Erdogan cu un banner purtat in timpul unei ceremonii de absolvire saptamana trecuta, a anuntat anterior Anadolu.Bannerul reprezenta un desen animat din 2006 de pe coperta revistei satirice populare Penguen aratandu-l pe Erdogan ca mai multe diferite animale.