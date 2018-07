Locuitorii provinciei Batman cer redesenarea frontierelor pentru a avea forma celebrului supererou (Foto)

Governor of Batman: Petition To Change Batman Province Border - Kampanyaya imza ver! https://t.co/YbXeLDc1WX via @Change - Shamil Shakhmamedov (@ShamilTurk) 31 iulie 2018

"Batman are nevoie de unele schimbari! Sa incepem cu frontierele. Daca le schimbam, vor parea mai realiste", a declarat Kemal Atakan Kirca, cel care promoveaza aceasta initiativa prin intermediul platformei change.org , potrivit ziarului Hurriyet Daily News, citat de EFE.Campania a strans deja peste 11.000 dintre cele 15.000 de semnaturi necesare pentru a fi trimisa autoritatilor provinciei insarcinate cu studierea cazului.Provincia Batman, situata in sud-estul Turciei, are o populatie de 585.000 de locuitori, iar in 2008 capitala cu acelasi nume a reclamat fara succes drepturi de autor Hollywood-ului pentru filmele in care apare celebrul "cavaler al noptii".Initiativa a fost primita de locuitori cu umor, iar unii au mers chiar mai departe cerand ca actuala capitala sa fie redenumita 'Gotham', numele orasului in care traieste omul liliac.Altii pledeaza pentru o redefinire a frontierelor provinciei pentru "a face Batman mare din nou", aluzie la celebrul slogan "Make America great again" folosit in campania electorala de actualul presedinte al SUA, Donald Trump.